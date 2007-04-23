У ЦВК є кворум: Чупахін вийшов з лікарняного

Член Центральної виборчої комісії Олександр ЧУПАХІН повернувся на роботу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Центральній виборчій комісії, таким чином станом, на ранок понеділка у ЦВК є кворум.

Як повідомляв УНІАН, з 6 квітня четверо з 13-ти членів комісії перебували на лікарняному, а саме - члени ЦВК за квотою КПУ Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ і Юрій ДОНЧЕНКО, представник СПУ О.ЧУПАХІН, а також Ігор КАЧУР.

Рішення ЦВК вважаються легітимними лише у тому випадку, якщо у засіданні взяли участь 10 з 13-ти членів комісії.