Януковича «поставили перед фактом»: хоч би як робив - все одно відставка

Учасники акції протесту на Майдані Незалежності у Києві заявляють, що Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА необхідно відправляти у відставку незалежно від того, ветує він Податковий кодекс чи ні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час виступу одного з учасників акції, який сказав: «Незалежно від того, ветує ЯНУКОВИЧ Податковий кодекс чи ні, його треба відправляти у відставку».

На ці слова учасники мітингу відгукнулись схвальними вигуками.

Також організатори акції нагадали, що у разі неотримання до 18.00 з Адміністрації Президента відповіді на вимоги о 19.00 мітингувальники вирушать до вулиці Банкової та розпочнуть «процедуру дострокового припинення повноважень чинного глави держави».