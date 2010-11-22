Наша Україна закликає Януковича відправити у відставку Могильова

Партія «Наша Україна» закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА виконати вимоги протестувальників на Майдані Незалежності у Києві і відправити у відставку міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

“Ми вимагаємо від влади негайно задовольнити заклик ветувати Податковий кодекс і припинити порушення прав громадян на вільні зібрання і пересування країною. Цьогочасна реакція влади, яка не відповідає на заклики людей, а натомість захищає себе кордонами спецназівців і міліціонерів, є неадекватною”, – йдеться у заяві партії.

“Наша Україна” засуджує будь-які вияви агресії влади до громадян, а також провокації, які чиняться проти мирних пікетувальників. “Ми вимагаємо відправити у відставку міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА”, – йдеться у заяві.