Гроші на дострокові вибори потонули в Чорному морі

Міністр економіки Анатолій Кінах спростовує звинувачення на адресу Кабінету Міністрів в навмисних витратах коштів резервного фонду Державного бюджету з метою створення дефіциту фінансування позачергових виборів Верховної Ради.

Про це Кінах сказав журналістам.

Зокрема, він відзначив, що існує встановлена процедура витрачання коштів, які в першу чергу призначені для фінансування ліквідації наслідків екологічних, техногенних природних катастроф, коли необхідно оперативно надати фінансову допомогу.

«Ніяких відхилень від нормативної процедури немає... ніяких штучних підходів Кабмін не вирішував, у тому числі і Міністерство економіки, і вирішувати не буде», - сказав Кінах.

За його словами, за останній період Кабмін прийняв ряд важливих рішень по виділенню коштів з резервного фонду держбюджету на збереження державної території на острові Тузла, на допомогу південним регіонам України, що постраждали від урагану (Крим, Херсон, Миколаїв), а також на допомогу Севастополю для відновлення водопостачання.

Кинах підкреслив, що всі рішення по виділенню коштів з резервного фонду держбюджету були технічно-економічно обгрунтовані.

Кинах не зміг уточнити скільки на сьогодні залишилося коштів в резервному фонді держбюджету, відзначивши, що їх залишилося значно менше раніше названої суми в 340 млн. гривень, необхідної для проведення позачергових виборів до парламенту.

Раніше секретар СНБО Віталій Гайдук висловив підозру, що Кабмін навмисно витрачає кошти з резервного фонду держбюджету для створення дефіциту фінансування позачергових виборів Верховної Ради.

Раніше Президент Віктор Ющенко, доручаючи Мінфіну профінансувати вибори Ради, оцінював потребу в 350 млн. гривень.

Пропозиції Кабміну про виділення коштів регіонам з резервного фонду Держбюджету вносить Мінекономіки за пропозицією місцевої влади.

Обком з посиланням на Українські новини