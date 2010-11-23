Янукович: порушення на місцевих виборах не вплинули на результат

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не згоден із критикою з боку ЄС і США місцевих виборів, що відбулися в Україні 31 жовтня.

Про це він заявив 22 листопада під час візиту до Брюсселя в інтерв`ю британській газеті «Financial Times».

«Навіть якщо якісь порушення і були, вони не вплинули на результати виборів», - заявив український Президент.

«Уряд не відповідає за ці порушення», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також висловив упевненість у тому, що українці мають такі ж самі свободи, що і до його приходу до влади на початку цього року.

«Мітинги і публічні збори відбуваються так само, як і раніше», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після виборів 31 жовтня ряд міжнародних спостерігачів і організацій, зокрема місія спостерігачів Європарламенту, заявили про ряд недоліків у ході виборів, викликаних, перш за все, недосконалістю законодавства, зміненого правлячою українською коаліцією напередодні виборів.