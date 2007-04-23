Януковича хвилюють плани США

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ занепокоєний планами США розмістити системи протиракетної оборони (ПРО) в Польщі і Чехії без обговорення з Росією і Україною.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в ексклюзивному інтерв`ю американському виданню The Washington Times (переклад інтерв`ю розміщений на сайті «ІноЗМІ»).

«Ми знаємо, що Росія відреагувала негативно, що вона вважає (цю систему – УНІАН) потенційною загрозою для себе. Крім того, серед європейських країн ще немає загальної думки з цього питання. Своє занепокоєння висловлював навіть Президент ЮЩЕНКО», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, розміщення ПРО в Польщі і Чехії «створює розкол між двома стратегічними партнерами і гарантами безпеки України».

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що Україні також «є що запропонувати»: «Системи спостереження за космічним простором і фахівців, які могли б зробити значний вклад у формування такої системи в глобальному масштабі».