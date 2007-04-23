Кучма розповів, хто винен і що робити

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що проведення дострокових виборів до Верховної Ради призведе до ще більшої поляризації України.

Про це він сказав в інтерв`ю російському виданню «Время новостей» (23 квітня).

«Перевибори нічого не змінять, розклад сил буде фактично таким же. Кинувши країну в безодню брудної передвиборної боротьби, ми ще більше поляризуємо Україну. Президенту потрібно виходити з інтересів країни, знайти компроміс між східною елітою і західної. Сьогодні як і раніше не вичерпані можливості об`єднання Партії регіонів і «Нашої України», - упевнений Л.КУЧМА.

Він вважає, що нинішня ситуація в Україні спровокована Майданом-2004. «У 2006 році була велика спокуса піти за сценарієм 2004 року, коли був створений прецедент рішення політичних проблем через тиск вулиці порушуючи законодавчі норми. Ті, хто боровся за владу, скористалися зусиллями тих, хто стояв на Майдані за ідею. Нині в Україні неможливо сказати, що буде завтра. Йде війна на мові ультиматумів, а така мова до добра не доведе», - сказав Л.КУЧМА.

За його словами, в 2004 році під тиском демонстрантів парламент і Верховний Суд визнали президентські вибори сфальсифікованими, а депутати позбавили повноважень генпрокурора, а також колишній склад ЦВКа був вигнаний, а в новий не включили представників Партії регіонів. «Через Верховний Суд фактично розв`язувалося питання, хто буде Президентом», - нагадав Л.КУЧМА.

«Нині парламент розпущений на тій підставі, що «оранжеві» депутати порушуючи волю виборців приєдналися до коаліційної більшості. Але ж «перебіжчиків» 15 років ніхто не помічав! Завтра з політичних міркувань скажуть, що Конституційний Суд у нас нікчемний. Але справа ж не в суддях! У нас політики такі - сунуть на держпосади кого завгодно! Та й партійні списки складають не з ідеологічних, а з комерційних мотивів! Так кого в цьому звинувачувати?», - підкреслив він.

Л.КУЧМА також упевнений, що дострокові вибори 27 травня не відбудуться, а заява Президента Віктора ЮЩЕНКА про припинення указу про розпуск парламенту є вимушеним жестом.

Екс-президент також підкреслив, що найприйнятнішою для України є парламентсько-президентська система організації влади.

«Вся Європа живе в умовах парламентсько-президентських республік, і все у них нормально. А у нас немає політичної культури, ось в чому головна проблема. Реформа 2004 року була єдино правильним шляхом для України. Парламентська коаліція, яка спочатку була сформована відповідно до Конституції, узяла на себе відповідальність за ситуацію в країні. Вперше в українській історії Компартія і Соцпартія підтримують ринкові закони, відмовившись від популізму. Чого Україні ще треба?», - сказав Л.КУЧМА.