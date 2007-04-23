Наша Україна кинула Івченка на амбразуру?

Заступник голови Конгресу українських націоналістів, народний депутат V скликання Євген ГІРНИК заявляє, що виключення лідера КУН Олексія ІВЧЕНКА зі списку «Нашої України» є «спеціально задуманою операцією».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Щодо епізоду, який стався на з’їзді НСНУ, - зауважив Є.ГІРНИК, - у нас на фракції була розмова і була розмова на президії. Абсолютна більшість членів президії, членів Конгресу розглядають цей епізод як спеціально задуману операцію виставити Олексія ІВЧЕНКА з тим, щоб прикрити досить одіозних осіб, які також були у списку “Народного Союзу Наша Україна”. Тобто ця операція не розглядається як дружня для Конгресу і поширюється не тільки на Олексія ІВЧЕНКА, а й на Конгрес українських націоналістів».

За словами Є.ГІРНИКА, «щодо лідерства й участі О.ІВЧЕНКА у виборчій кампанії… Наші внутрішньоКУНівські проблеми, згідно з рішенням з’їзду, були перенесені на осінь для того, щоб не зривати цю передвиборчу кампанію і не вносити розкол у Конгрес. Безумовно, що після всіх цих подій в Конгресі пройде певне переформатування. Я не виключаю як переформатування самого Конгресу, так і об’єднання певних націоналістичних партій, щоб створити єдину націоналістичну потугу. Переговори з цього приводу ведуться. В розпал виборчої кампаній, принаймні, з’їзд Конгресу не вважав за доцільне робити такі кроки. Ну, чи зробить такий крок сам Олексій ІВЧЕНКО, я не знаю. В принципі, ці питання до нього”.

Є.ГІРНИК також повідомив, що КУН запропонував свій виборчий список, який зареєстровано в управлінні діловодства Центральної виборчої комісії. “Тобто, на даний час КУН є суб’єктом виборчого права. Цей список зданий в ЦВК. Про інші списки я не маю даних”, - наголосив народний депутат V скликання.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня “Народний Союз Наша Україна” на з’їзді виключив зі свого виборчого списку голову Конгресу українських націоналістів О.ІВЧЕНКА. За це рішення проголосували 378 делегатів з’їзду, проти – 54, утрималось – 119.