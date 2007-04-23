Представники опозиції виступлять на Європейській площі

Сьогодні о 19.00 в рамках проведення масових політичних акцій об’єднаної опозиції “Заколотникам - ні, Виборам - так” на Європейській площі відбудеться зустріч представників “Нашої України” та “Народної самооборони” з народом.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, зі сцени від “Нашої України” виступатимуть Руслан КНЯЗЕВИЧ, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Наталія ПРОКОПОВИЧ, від “Народної самооборони” – Тарас СТЕЦЬКІВ.

За словами О.ГЕРАСИМ’ЮК, “сьогодні на Європейському майдані я хочу розповісти українцям про те, що європейці підтримують дострокові вибори як єдиний вихід з політичної кризи”. Дострокові вибори – це нормальна практика для європейських країн, і саме ця позиція задекларована у Резолюції ПАРЄ, додала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

В свою чергу Т.СТЕЦЬКІВ сказав, що вийде сьогодні на сцену Європейського майдану, аби дати своє пояснення політичної ситуації в країні. “Ми повинні стояти до кінця. Суспільство поки що не усвідомлює всієї небезпеки, яка таїться у задумі “регіоналів” зібрати 300 голосів. Спочатку вони б отримала 300 голосів у парламенті, а потім прийшли по всіх нас”, - наголосив Т.СТЕЦЬКІВ.

За його словами, “якщо люди не включаться в процес прийняття політичних рішень, то реваншисти виграють”. “А якщо люди піднімуться і дадуть підтримку Указу Президента про дострокові вибори, то перемога буде на нашому боці”, - додав Т.СТЕЦЬКІВ.

Також в рамках безстрокової акції тривають мітинги об’єднаної опозиції біля Конституційного Суду, Секретаріату Президента та Генпрокуратури, нагадали в “Нашій Україні”.