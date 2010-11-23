Герман: сила нашої влади – у послідовності й мудрості, а не в багнетах

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН висловлює переконання, що влада і підприємці знайдуть розумний компроміс щодо Податкового кодексу.

Про це політики заявила у коментарі кореспонденту УНІАН.

“Я переконана, що треба вислухати людей, зважити усі “за” і “проти” і знайти компроміс. І підприємці, і влада повинні діяти спокійно і розумно. Сила нашої влади – у послідовності і мудрості, а не у багнетах”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти нового Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою 18 листопада.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Брюсселі 22 листопада пообіцяв зустрітися із учасниками акції протесту проти нового Податкового кодексу і врахувати їхню думку при ухваленні свого рішення щодо цього закону.