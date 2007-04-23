Кворуму в ЦВК немає знову: 5 хворих

Кворуму для засідань Центральної виборчої комісії України немає, оскільки члена ЦВК Олександра ЧУПАХІНА знову госпіталізовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні журналістам заступник голови ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК.

Зокрема, за словами О.СТАВНІЙЧУК, вона зранку перебуває у Конституційному Суді, де представляє ЦВК, але, наскільки їй відомо, член ЦВК Олександр ЧУПАХІН знову госпіталізований, і йому мають зробити операцію.

Таким чином, сказала М.СТАВНІЙЧУК, кворуму для засідань ЦВК, як і раніше, немає.

У свою чергу у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК УНІАН повідомили, що станом на 23 квітня на лікарняному перебувають п’ятеро членів Центрвиборчкому. З цього дня госпіталізовано О.ЧУПАХІНА, а також захворіла Валентина ЗАВАЛЕВСЬКА. Продовжують хворіти Юрій ДОНЧЕНКО, Ігор КАЧУР та Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ.

“Таким чином, повідомлення про кворум у Комісії, які з’явились на окремих Інтернет-сайтах, не відповідають дійсному стану справ. На робочих місцях працюють вісім членів ЦВК, які опрацьовують отримані документи”, підкреслили в ЦВК.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що член ЦВК О.ЧУПАХІН повернувся на роботу, і, таким чином, на ранок понеділка у ЦВК є кворум.

Рішення ЦВК вважаються легітимними лише у тому випадку, якщо у засіданні взяли участь 10 з 13-ти членів комісії.