Філарет - Володимиру: вірю, що Українська Церква буде єдиною

Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ привітав главу Української Православної Церкви (в єдності з Московським Патріархатом) митрополита Володимира (САБОДАНА) з ювілеєм і висловив сподівання, що Українська Церква буде єдиною.

Про це УНІАН повідомив прес-центр Київської Патріархії.

“Дорогий Владико! Сьогодні Ви святкуєте поважний ювілей – 75 років від Дня народження. З цієї нагоди Ви чуєте багато привітань. Але сподіваюся, що не думками про земні почесті та славословлення наповнюється Ваша душа”, - зазначається у привітанні.

Звертаючись до митрополита ВОЛОДИМИРА патріарх ФІЛАРЕТ зауважив: “Ви, як і я, досягли такого віку, коли позаду залишається значно більша частина земного шляху, ніж попереду. У молодому віці Бог через нелегке духовне випробування покликав Вас до чернецтва, а через нього – до пастирського і архіпастирського служіння. Три чверті століття, прожиті Вами – добра нагода думкою оглянути пройдений шлях, зважити свої справи, подякувати за Божу милість та попросити мудрості для справ, які ще належить зробити”.

“На моїх очах Ви зростали від студента Одеської семінарії до митрополита. Ми багато пройшли поруч, у співпраці та співслужінні. І зараз, у рідкісні моменти нашого спілкування під час офіційних заходів, згадується те, що нас єднає, а не те, що розділяє”, - підкреслив патріарх ФІЛАРЕТ і додав: “Вірю і сподіваюся, що розділення завершиться – Українська Церква буде єдиною, а її автокефалія буде визнана Церквами-Сестрами”. Він зазначив, що покладає на Бога надію “і в тому, що у відомий Йому час я і Ви, як і наша паства, розділені нині, у радості Невечірнього світла друг друга обіймемо, промовивши один одному: «Брате!»

Користуючись нагодою глава УПЦ КП засвідчив: “маю щодо Вас мир в душі та братню архіпастирську любов у Христі, а все скорботне залишаю минулому й прошу Бога покрити милістю”.

“Доручене Вам служіння оточене зовнішньою славою, яка для ченця є небезпекою. Є воно і найбільш відповідальним, бо кому багато дається, з того багато й спитається. Тому бажаю Вам доброї відповіді за своє служіння перед нашим спільним Пастиреначальником. Бажаю також мужності й твердості у несенні свого хреста, тягар якого може зняти лише Господь, Який поклав його на Вас”, - наголошується у привітанні.

Патріарх ФІЛАРЕТ побажав митрополиту ВОЛОДИМИРУ, щоб його справи, окрім любові до Бога, надихала також і любов до рідної Батьківщини. “Зробіть все, що зможете, на благо Церкви і України, і нехай у добрих справах Вам допоможе Господь! Бажаю укріплення сил душевних і тілесних, милості Божої та всього, що необхідне для спасіння!”, - підкреслив патріарх ФІЛАРЕТ.