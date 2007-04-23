Ірена Кільчицька проведе брифінг

11-00 - Брифінг заступника голови КМДА Ірени Кільчицької на тему: «Рік роботи столичної влади – здобутки, проблеми, перспективи». Йтиметься, зокрема, про ситуацію в медичній, соціальній і торгівельних сферах, про евакуатори і парковки, про забезпечення киян соціальним житлом (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, зала засідань). Потрібна акредитація. Телефони: 279-24-11, 279-93-42.

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