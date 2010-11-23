Губернатор напоровся на опір журналістів (заява)

У Хмельницькому журналісти заявили про тиск голови обласної державної адміністрації Василя ЯДУХИ на регіональні засоби масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві журналістів.

Заява хмельницьких журналістів: «НАШЕ СЛОВО БУДЕ ВІЛЬНИМ»

12 листопада 2010 року голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Ядуха на своїй прес-конференції звинуватив газети «Є Поділля», «Подільський кур’єр», «Подільські вісті» у необ’єктивному висвітленні виборчих перегонів і «дискредитації» виборів у Хмельницькій області.

Це не перша подібна реакція В. Ядухи на журналістські публікації. Активно виступаючи у засобах масової інформації області, особливо на телебаченні, він, як і деякі його соратники з обласної організації Партії Регіонів, вважає за можливе повчати журналістів, що і як їм писати, висловлює обурення чи й засуджує деякі журналістські матеріали та їхніх авторів. Понад те: деякі чинні керівники й досі вважають себе вправі визначати теми для комунальних ЗМІ.

Така поведінка посадових осіб не відповідає нормам етики державного службовця і порушує основоположні принципи свободи слова в Україні.

Журналістські матеріали відображають громадську думку. Завдання будь-якої влади – прислухаючись до цієї думки, поліпшувати свою роботу, працюючи для блага людей. Нетерпимість до зауважень, несприйняття владою інших точок зору, прагнення бути поза критикою свідчить про відсутність у діяльності влади демократичних принципів, що неприпустимо у правовій державі.

Досі всі голови Хмельницької обласної адміністрації – а їх за роки незалежності України було сім – усвідомлювали це і не дозволяли собі випадів у бік преси чи менторських повчань журналістів. Можливо, не всі вони були демократами – та всі, вочевидь, розуміли, що висока посада зобов’язує їх служити громаді, а не навпаки. В кожному разі, саме про це повсякчас повинні нагадувати владі засоби масової інформації – «ланцюгові пси демократії» в цивілізованому світі.

Хмельницькі журналісти, керуючись у своїй діяльності конституційним принципом свободи слова, професійними вимогами об’єктивності й неупередженості у викладі інформації, намагаються відповідати вимогам демократичного суспільства. Сподіваємося, представники чинної влади, зокрема, голова Хмельницької обласної державної адміністрації В. Ядуха, також усвідомлять свою відповідальність за утвердження демократії в Україні, яка без вільних, незалежних ЗМІ неможлива.

На даний час заяву підписали 20 журналістів, збір підписів продовжується.

Журналісти мають намір відправити копії цієї заяви в Адміністрацію Президента України та Національну спілку журналістів України.