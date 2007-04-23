У Кабміні вважають указ Ющенка «юридично нікчемним»

Конституційний Суд України оголосив перерву у своєму засіданні з розгляду указу Президента України про розпуск Верховної Ради до завтра, 24 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, перед закінченням сьогоднішнього засідання КС з обгрунтуванням своєї позиції виступив постійний представник Кабінету міністрів у суді Василь МІНЧЕНКО. У своїй доповіді він заявив, що указ Президента про дострокове припинення повноважень парламенту є неконституційним, і назвав цей документ «юридично нікчемним».

На думку В.МІНЧЕНКА, Президент має особисто в Конституційному Суді представити свою позицію. За словами представника Кабміну, це необхідно, оскільки під указом глави держави стоїть факсиміле, а не особистий підпис Президента, і справжня його позиція суддям КС невідома.

Завтрашнє засідання КС розпочнеться о 10.00.