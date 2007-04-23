Ющенко висловив співчуття російському народу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав листа Президентові Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ, в якому висловив співчуття у зв’язку зі смертю видатного політичного і державного діяча Бориса Єльцина.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у своєму листі В.ЮЩЕНКО зазначив: «Від імені Українського народу і від себе особисто висловлюю глибокі співчуття у зв’язку із непоправною втратою – смертю видатного політичного і державного діяча, першого Президента Російської Федерації Бориса Миколайовича Єльцина. Ми щиро поділяємо біль цієї тяжкої втрати. Прошу передати слова співчуття дружині, рідним, близьким, соратникам та всьому Російському народові».

«Пішов із життя великий демократ і масштабний політик, з ім’ям якого пов’язана ціла епоха у світовій історії. Внесок Бориса Єльцина у відродження Російської держави, утвердження принципів свободи, рівноправності та суверенності на пострадянському просторі, у справедливе облаштування сучасного світу – унікальний, який можна порівняти зі звершеннями великих історичних лідерів», – йдеться у співчутті глави Української держави.

«Добра пам’ять про Бориса Миколайовича навічно залишиться в наших серцях», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, в Москві внаслідок зупинки серця на 77-у році життя помер перший президент Росії Б.Єльцин.