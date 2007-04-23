У п’ятницю можна очікувати рішення Конституційного Суду

Народний депутат V cкликання Руслан КНЯЗЕВИЧ прогнозує, що у п’ятницю, 27 квітня, Конституційний Суд України винесе рішення щодо указу Президента про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на мітингу прихильників опозиції, що проходить на Європейській площі у Києві. У заході беруть участь близько трьох тисяч осіб.

«Можливо, у п’ятницю можна очікувати на рішення Конституційного Суду», - сказав Р.КНЯЗЕВИЧ. При цьому він висловив сумнів, що це рішення «буде справді законним і конституційним».

Р.КНЯЗЕВИЧ закликав прихильників опозиції у п’ятницю знову зібратися для того, щоб висловити своє ставлення до рішення КС.

На його думку, в КС відбувається «чергова вистава в театрі абсурду».

Р.КНЯЗЕВИЧ нагадав, що п’ятеро суддів КС ще перед розглядом справи заявили про тиск на Конституційний Суд.