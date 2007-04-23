Шевченко: після перемоги треба якнайшвидше сформувати уряд

Народний депутат V скликання Андрій ШЕВЧЕНКО (фракція БЮТ) переконаний, що дострокові вибори до парламенту відбудуться найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на мітингу прихильників опозиції, що проходить на Європейській площі у Києві.

А.ШЕВЧЕНКО наголосив на необхідності підготовки до виборів і до того, щоб після перемоги якнайшвидше сформувати уряд, спроможний здійснювати реформи.

А.ШЕВЧЕНКО також нагадав, що сьогодні помер перший президент Росії Борис Єльцин. За його словами, Б.Єльцин «увійде в історію всіх часів і всіх народів як людина, яка в той момент, коли вона відчувала, що не може далі вести країну вперед, що не може дати їй поступу, відійшов у бік».

«І я мрію про те, щоб ця влада, яка вже давно не справляється зі змінами в Україні, яка вже давно не робить жодного прогресу, а тільки заважає, щоб вона нарешті відступила», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

Також на мітингу виступили народні депутати V скликання Ольга ГЕРАСИМ’ЮК та Ксенія ЛЯПІНА (фракція «Наша Україна»).