Стецьків: можете повірити - Президент готовий

Один з лідерів Громадянського руху “Народна самооборона” Тарас СТЕЦЬКІВ закликав прихильників опозиції знову зібратися на мітинг наприкінці тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на мітингу прихильників опозиції, що проходив на Європейській площі у Києві.

Т.СТЕЦЬКІВ заявив, що дострокові вибори до Верховної Ради “відбудуться за будь-якої погоди”.

За його словами, єдиний компроміс, на який може піти опозиція – перенесення терміну проведення виборів.

Т.СТЕЦЬКІВ зауважив, що Президентові України, “щоб дотиснути дострокові вибори, треба прийняти ще декілька рішень”. “І можете повірити – Президент готовий до таких рішень”, - запевнив політик. За його словами, прихильники опозиції мають підтримати главу держави.

Т.СТЕЦЬКІВ закликав присутніх зібратися на мітинг, який, можливо, відбудеться у п’ятницю або в суботу. За його словами, якщо зберуться сотні тисяч людей, то “це буде наш вклад в те, що Президент став рішучішим і зробив те, що від нього залежить”.

Мітинг завершився виконанням гімну України.