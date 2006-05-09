Президент: ”Без цієї перемоги ми ніколи б не бачили вільної, соборної, незалежної України”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та його дружина Катерина ЮЩЕНКО сьогодні відвідали ветеранів, які перебувають на лікуванні у Головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони України.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.

Глава Української держави привітав ветеранів із днем 9 Травня і подякував їм за перемогу. «Переконаний, без цієї перемоги ми ніколи б не бачили вільної, соборної, незалежної України», – сказав В.ЮЩЕНКО. Президент наголосив, що сьогодні всі покоління схиляють голови перед героями, які наближали День Перемоги.

Також у госпіталі Президент відвідав хворих ветеранів війни у палатах відділення абдомінальної хірургії.

В.ЮЩЕНКО подарував кожному ветеранові іменний годинник та квіти.

Разом з Президентом України ветеранів відвідали міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО, секретар РНБОУ Анатолій КІНАХ.