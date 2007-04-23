Блок Тимошенко може повернутись до ВР

Політологи вважають, що депутати фракції БЮТ можуть повернутись у Верховну Раду для опрацювання законопроектів, необхідних для проведення дострокових парламентських виборів.

Про йдеться в експерт-опитувані Центру досліджень політичних цінностей, яке є розпорядженні агентства УНІАН.

Так, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що якщо потрібно буде повернутися у парламент, щоб прийняти ряд законів, необхідних для дострокових виборів, то БЮТ у парламент повернеться. “Задля такої високої для БЮТ цілі можливі будь-які тактико-політичні кульбіти. Незважаючи на здачу депутатських мандатів і заяв, що ця Верховна Рада недієздатна, БЮТ для приближення дати реальних дострокових виборів може піти на такий тактичний компроміс”, - вважає В.КАРАСЬОВ.

На думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимира ФЕСЕНКА, БЮТ визнає можливість тимчасової роботи Верховної Ради нинішнього скликання до дати проведення дострокових парламентських виборів. На його думку, опозиція визнає, що зараз неможливо провести дострокові парламентські вибори без внесення відповідних коректив у Закон «Про вибори народних депутатів України» стосовно процедури дострокових виборів.

Як вважає керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим СТРІХА, сьогодні усім очевидно, що ситуація навколо указу Президента була “фальшстартом”. На його думку, у БЮТ є два виходи: нагнітати революційну хвилю або шукати компроміс. “З революційною хвилею, очевидно, не вийшло, бо обидва майдани в Києві підтримуються спеціально звезеними людьми. Відтак, необхідно шукати певні моделі компромісу, хоча за таких умов цей компроміс навряд чи буде дуже добрим для опозиції”, - сказав експерт.

Директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ відзначає, що питання про дострокові парламентські вибори ще не вирішено. “Поки не буде або рішення Президента, або рішення Конституційного Суду, про це говорити передчасно”, - сказав він. В.МАЛИНКОВИЧ упевнений, що ніяких виборів 27 травня та у найближчі дні не буде, тому реакція парламентської більшості на доопрацювання виборчого законодавства буде негативною.

Натомість керівник «Центру розширення можливостей” Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що БЮТ може повернутися у парламент, але тільки щоб виправити свою політичну помилку, яка призвела до нинішньої кризи. “Свого часу БЮТ у повному складі проголосував за закон про Кабмін, за яким Президент втратив більшість своїх повноважень. БЮТ має виправити свою історичну помилку.... Прийти і проголосувати проти цього закону і за поновлення балансу між Президентом і Кабміном”, - сказав В.НЕБОЖЕНКО.