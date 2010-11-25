Суд у Херсоні не став забороняти акцію пам'яті жертв голодоморів

Херсонський окружний адміністративний суд відхилив позов мерії Херсона про заборону проведення 27 листопада мітингу й ходи, приурочених до Дня пам`яті жертв голодоморів.

Про це УНІАН повідомив керівник Херсонської обласної організації партії "Наша Україна" Борис СІЛЕНКОВ, оскільки акція була ініційована очолюваною ним організацією.

"Суд відхилив позов у частині заборони на проведення мітингу й ходи", - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

Він зазначив, що акція почнеться в запланований час - о 16.00.

Також Б.СІЛЕНКОВ заявив, що «Наша Україна» планує в терміновому порядку затребувати в суді дане рішення, оскільки документ буде долучено до звернення партії, яке направлять до посольств країн-підписантів міжнародної конвенції 1948 року «Про протидію злочину заперечення геноциду й покарання за нього». В зверненні «Наша Україна» просить країни заборонити в`їзд на їхню територію меру Херсона Володимиру САЛЬДО.

За словами Б.СІЛЕНКОВА, відповідно до конвенції, будь-які спроби заперечення факту геноциду є протиправними діями й можуть стати предметом розгляду в міжнародному суді в Гаазі. Цю конвенцію підписали 143 країни, зокрема, всі країни-члени ЄС. Факт здійснення в Україні геноциду (фізичного винищування голодом) встановлено українським судом. Отже, країни, які підписали згадану конвенцію, повинні відповідно реагувати на дії осіб, які заперечують факт Голодомору або перешкоджають меморіальним заходам у пам`ять про його жертв.

«Звернення вже готове й буде передано до посольств найближчим часом», - заявив Б.СІЛЕНКОВ.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Херсона Володимир САЛЬДО оскаржив у Херсонському окружному адміністративному суді заявку ХОО «Наша Україна» на проведення 27 листопада ходи, приуроченої до Дня пам`яті жертв голодоморів і політичних репресій. У своєму позові мерія зазначала, що заявка партії на проведення акції не відповідає порядку проведення подібних заходів, затвердженому міськрадою Херсона.