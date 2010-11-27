Суд заборонив масові заходи у центрі Києва

Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення масових заходів у центрі столиці з 27 листопада до 3 грудня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, у зв’язку з офіційним візитом іноземних гостей з 1 до 3 грудня, а також відповідними зверненнямя Головного управління МВС України в м. Києві та Управління державної охорони України, для належного здійснення державної охорони міська влада звернулась до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про обмеження проведень масових заходів у центрі міста.

Своєю постановою суд заборонив проведення мирних зібрань організаціям і громадянам, які надали відповідні повідомлення про їх проведення до КМДА.

Так, проводити акції заборонено громадській організації «Корчувате – наш дім», групі підприємців, голові Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу, директору Центру проблем підприємництва у період з 27 листопада до 3 грудня у центральній частині Києва, а саме: на вулицях Банкова, Хрещатик, Різницька, Грушевського, Інститутська, Московська, на Михайлівській, Європейській та Софійській площах.