На Майдані - більше 1,5 тисячі мітингувальників

Сьогодні вранці підприємці продовжили на Майдані Незалежності в Києві акцію протесту проти нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на головній площі столиці перебуває понад 1,5 тис. мітингувальників, які прибули з різних регіонів України. Втім, люди продовжують підходити.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який викликав обурення у підприємців.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.

27 листопада Президент Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав наметове містечко на Майдані, поспілкувався з підприємцями і не виключив, що заветує Податковий кодекс.