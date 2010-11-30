Турчинова викликали в ГПУ через СО2

Колишнього першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА викликали до Генеральної прокуратури України для отримання свідчень щодо використання урядом Юлії ТИМОШЕНКО коштів, отриманих за продаж квот на викиди парникових газів (СО2).

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив журналістам після відвідування слідчого управління ГПУ.

«Під час діяльності нашого Кабінету міністрів не було ні одного випадку, коли кошти, які надійшли за Кіотським протоколом і зберігалися на спеціальному рахунку, використовувались не за призначенням», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він зазначив, що подібні виклики колишніх членів уряду до прокуратури негативно впливають на імідж України у світі, а також дискредитують діяльність колишнього українського уряду.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня керівник Головного контрольно-ревізійного управління України Петро АНДРЄЄВ заявив, що за результатами аудиту ГоловКРУ стану національної економіки було встановлено використання не за цільовим призначенням коштів, одержані від продажу квот за викиди парникових газів за Кіотським протоколом. Зокрема, експерти встановили, що частина цих коштів у сумі 200 млн. євро була конвертована Держказначейством у національну валюту в сумі 2,3 млрд. грн. і направлена на єдиний казначейський рахунок, а надалі – на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду.