Податковий кодекс надрукував «Голос України»

Янукович підписав учора

Податковий кодекс опубліковано в газеті Верховної Ради “Голос України”. Текст закону опубліковано в офіційному виданні за сьогоднішнє число, 4 грудня. Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців. 30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував ВР зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу. 2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави. В.ЯНУКОВИЧ 3 грудня підписав Податковий кодекс України, ухвалений Верховною Радою з урахуванням внесених главою держави пропозицій.

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