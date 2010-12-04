Чому депутати БЮТ не завадили ліквідації наметового містечка?

Опозиційні депутати навряд чи змогли б протистояти озброєним людям, зазначив перший заступник лідера партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ, відповідаючи в інтерв’ю “5 каналу” на запитання, чому депутати від “БЮТ-Батьківщини”, які раніше чергували на Майдані, тієї ночі не змогли перешкодити демонтажу наметового містечка.

"Неозброєні люди не можуть протистояти силовій машині", - сказав він. При цьому О.ТУРЧИНОВ зауважив, що депутати таки чергували на Майдані Незалежності, коли відбувалося знесення наметового містечка.

"Депутати були, вони чергували. Просто автомобіль, де вони знаходилися, був відомий, його відсікли люди з МВС від Майдану. Вони достатньо ефективно провели цю операцію. І очепили Майдан", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Інше питання, додав він, в тому, що на Майдані під час даного інциденту не було представників ЗМІ. "Повірте, журналіст з камерою, який знімає, як відбувається свавілля, як відбувається така бандитська схема нападу на цивільних громадян, більш ефективний, ніж 10 депутатів. На жаль, журналісти, мабуть, також втомилися від спостереження, і на час руйнації Майдану фактично журналістів з камерами, які могли знімати це свавілля, не було. Мені здається, це запитання треба ставити і своїм колегам", - додав він.