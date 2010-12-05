"Батьківщина" підтримає акцію протесту на Майдані 6 грудня

Перший заступник лідера партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що його політична сила підтримає акцію протесту підприємців на Майдані Незалежності в Києві 6 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю “5 каналу”.

"Ці люди (учасники акції протесту - УНІАН) прийшли до нас. Ми зараз з ними активно спілкуємося. Вони запросили нас підтримати їх під час акції, яка відбудеться в понеділок, 6 грудня", - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що немає нічого дивного, що підприємці, крім економічних умов, висувають і політичні. Він не став приховувати, що ці політичні вимоги співпадають з політичними вимогами БЮТ. "Ви знаєте, безумовно, були на Майдані люди, які вважали, що можна кулуарно домовитися з владою і вирішити свої дрібні питання. Більшість людей, які були на Майдані, зрозуміли, що з цією владою не можна домовлятися, її треба змінювати. Інше питання, що ці ідеї збігаються з нашою політичною позицією", - сказав О.ТУРЧИНОВ.