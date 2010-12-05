Продан: акція на Майдані 6 грудня не буде акцією підприємців

Національна Координаційна рада підприємців вирішила не закликати підприємців виходити 6 грудня на майдан.

Про це повідомила член Національної координаційної ради підприємців України, одна з координаторів акції протесту підприємців Оксана ПРОДАН, в ефірі Радіо Свобода.

«Національна Координаційна рада підприємців ухвалила рішення 6 числа (грудня – УНІАН) не закликати підприємців виходити, але підприємці мають право це робити, як громадяни України», - сказала вона.

За її словами, це не буде акція підприємців у понеділок 6 грудня, тому що є заяви інших осіб, які не входять до складу координаційної ради підприємців: «Я дуже рада буду, якщо в них це вийде, але не треба це видавати за акцію підприємців».

О.ПРОДАН також відзначила, що на акції протесту бізнес виходив з трьома вимогами – відміна Податкового кодексу (тоді це було ще перед Верховною Радою), це було питання відміни додаткових пенсійних внесків і зміни закону про єдиний соціальний внесок.

«Підприємницький майдан закінчився великим успіхом малого і середнього бізнесу, тому що ми, по-перше, зберегли спрощенку і, по-друге, ми значно обмежили повноваження контролюючих органів. Це те, що є, крім там інших якихось питань. Це те, чого ми вимагали, на що ми звертали увагу. Ми дуже багато чого досягли і ми далі будемо працювати і будемо досягати цього», – заявила О.ПРОДАН.

За словами О.ПРОДАН, залишились інші питання, які дуже важливі для бізнесу: «Це єдиний соціальний внесок, який з першого січня, якщо він почне працювати такий як він є – цей закон буде драконівським і знову ж таки той малий бізнес буде не в найкращій ситуації».

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців. Після чого почалися акціі протесту підприємців по всій Україні.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував ВР зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ 3 грудня підписав Податковий кодекс України, ухвалений Верховною Радою з урахуванням внесених главою держави пропозицій.