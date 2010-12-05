Організатора акції протесту на Майдані викликають в УБОЗ

Керівника Національної координаційної ради з припинення повноважень Президента України та Верховної Ради “Спільна Справа”, координатора всеукраїнських акцій протесту підприємців Олександра ДАНИЛЮКА 6 грудня викликають на допит в Управління по боротьбі з організованою злочинністю.

Про це О.ДАНИЛЮК повідомив у своєму блозі.

«В понеділок викликають на допит в УБОЗ», - зазначив він. При цьому О.ДАНИЛЮК не уточнив, по якій справі його викликають.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня правоохоронці намагалися потрапити до квартири батьків О.ДАНИЛЮКА, які мешкають у Солом’янському районі Києва.

В ніч на 3 грудня комунальні служби за рішенням суду під охороною міліції демонтували на Майдані Незалежності наметове містечко учасників акції протесту проти Податкового кодексу.

Разом з тим генеральний координатор акції протесту О.ДАНИЛЮК заявив, що учасників протесту підприємців не влаштовують внесені зміни до кодексу, тому акція протесту в Києві не припиниться.

На понеділок, 6 грудня, запланована акція на Майдані Незалежності. Активісти вимагатимуть відставки Кабінету міністрів і призначення виборів до Верховної Ради в 2011 році.