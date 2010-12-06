Януковичу будують вертолітний майданчик на 10-метрових колонах

Будівництво вертолітного майданчика біля Верховної Ради України в Києві планують закінчити вже в березні-квітні наступного року.

Про це пише газета «Сегодня» (№272) з посиланням на голову компанії-забудовника «Основа-Солсіф» Юрія КАРПЕНКО.

"Щоб не спилювати зайвих дерев, прийняте рішення підняти вертолітний майданчик на 10 метрів угору, - він буде розміщений на колонах. Під майданчиком буде будівля інженерної інфраструктури і транспорту - диспетчерське управління, зона під`їзду", - сказав Ю.КАРПЕНКО.

У той же час, за його словами, конкретного макету ще немає, і будівельники зводять тільки фундамент.

За інформацією видання, роботи на майданчику не припиняються і у вихідні. Вже є видимою прямокутна форма майданчика, розрахованого на 4-5 вертольотів.

Один із робітників компанії-забудовника повідомив, що, найімовірніше, під майданчиком розмістять паркінг для автомобілів.

"Думали, що до кінця грудня справимося, але в нашого начальства плани змінилися. Адже спочатку планували, що тут буде тільки майданчик. Але поки що техніку, яка забиває палі на 32 метри, не забирають. Це означає, що тут, окрім майданчика, буде ще один об`єкт. Найімовірніше, паркінг", - сказав він.

Крім того, за інформацією робітника, нібито заплановане будівництво моста, за допомогою якого машини відразу виїжджатимуть з майданчика в район Маріїнського палацу і не створювати заторів: «У нас кажуть, що звідси вгору, через Паркову дорогу, думають "кинути" міст, щоб автомобілі не кружляли по місту, а відразу виїжджали з майданчика вгору в район Маріїнського палацу».

Разом з тим, зазначає газета, за словами керівництва будівництва, міст поки що не входить у плани.

Передбачено, що на "президентському" вертолітному майданчику паркуватимуться також вертольоти МНС і санітарної авіації.

Видання також посилається на слова фахівця однієї з українських будкомпаній, що такі об`єкти, розміщені на високих опорах, для України вдивовижу: «Такі майданчики є в Москві. Але заввишки вони близько 5 метрів і нібито знаходяться в розпорядженні російського уряду, армії і ФСБ. Те, що в нас «замахнулися» на 10 метрів, свідчить про те, що приземлятися там будуть неважкі вертольоти».