Попов взявся за ритуальні служби

Голова КМДА Олександр ПОПОВ доручив у десятиденний термін розробити та подати йому пропозиції щодо вдосконалення роботи ритуальної сфери міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це йшлося на апаратній нараді у мерії сьогодні.

«Ситуацію, що склалася в столиці у сфері надання ритуальних послуг, треба визнати незадовільною. І сьогодні перед нами стоїть важливе завдання – викорінити бізнес з цієї сфери, адже неприпустимо, коли на чужому горі заробляють гроші. Ритуальні послуги мають надаватися за адекватними цінами комунальними підприємствами міста», – зауважив О.ПОПОВ.

Голова КМДА взяв під особистий контроль зрушення у діяльності ритуальних служб столиці.