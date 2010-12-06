Круглий стіл «Що вигідніше Україні – зона вільної торгівлі з ЄС чи РФ?»

У середу, 8 грудня, об 11.00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Що вигідніше Україні – зона вільної торгівлі з ЄС чи РФ?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

В ході заходу обговорюватимуться питання: оцінка економічних перспектив ЗВТ з ЄС та РФ; аналіз юридичних аспектів створення Україною ЗВТ з ЄС та приєднання до Митного союзу РФ-Казахстан-Білорусь з точки зору міжнародного права; багатовекторність зовнішньої політики України; відносини України з Євросоюзом та Росією – що далі?.

Участь у круглому столі візьмуть: директор Київського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ, спеціаліст з питань торгівлі Представництва ЄС в Україні Олег МІРОШНИЧЕНКО, радник, керівник групи економічної політики Посольства Російської Федерації в Україні Олексій УРІН, 1-й секретар Посольства Республіки Білорусь в Україні Ольга ФІЛІМОНЧИК, юрист, експерт з питань міжнародної торгівлі Сергій КОЗЬЯКОВ, народний депутат України, голова підкомітету з питань співпраці з країнами СНД Комітету ВР у закордонних справах Олексій ЛОГВИНЕНКО, експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр ПАЛІЙ.

Акредитація представників ЗМІ здійснюється за телефонами: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.

Адреса Інституту Горшеніна: Київ, вул.Чапаєва, 4, оф.14 (3 поверх).