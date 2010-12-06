Британська поліція отримала ордер на арешт засновника WikiLeaks

Британська поліція одержала міжнародний ордер на арешт Джуліана Ассанжа, виданий Швецією.

За інформацією Бі-бі-сі, засновник сайту WikiLeaks перебуває на території Великої Британії і не був досі арештований лише тому, що попередній ордер був оформлений з помилками. Новий ордер був виданий 3 листопада.

У міжнародний розшук 39-річного австралійця оголосив Інтерпол за заявкою Швеції, яка звинувачує Ассанжа в зґвалтуванні та сексуальних домаганнях. Сам він усі звинувачення на свою адресу відкидає і пояснює кримінальне переслідування політичними мотивами і тиском з боку США.

Тим часом на сайті WikiLeaks триває оприлюднення конфіденційного листування американських дипломатів. Натомість сайт зазнав хакерських атак, виникли претензії з питань його хостингу, а банківський рахунок WikiLeaks був закритий.