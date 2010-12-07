Тігіпко запевняє, що новий кодекс - це «набагато краще, ніж те, що ми мали»

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО упевнений, що через 4 місяці бізнес в Україні «спокійно» працюватиме за Податковим кодексом. Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

«Через 4 місяці всі спокійно працюватимуть за цим Податковим кодексом і всі говоритимуть, що він абсолютно нормальний. Повірте мені, що так і буде. Якщо ні, то якісь речі ми підправимо, і він буде абсолютно нормально працювати», - заявив С.ТІГІПКО.

Він також відзначив, що якщо у процесі розгляду ПК у Верховній Раді в документі з`явилися якісь норми, які не були внесені урядом, то з часом їх можна буде, у разі потреби, відкоригувати.

«Нічого страшного. З`явилося - прибрали і пішли далі. Є якісь проблеми – по ходу подивимося. Найголовніше, я можу вас запевнити, як людина, яка професіонально цим займається, – це (Податковий кодекс – УНІАН) набагато краще, ніж те, що ми мали», - відзначив С.ТІГІПКО.

Він також підкреслив, що вважає себе одним з авторів Податкового кодексу.

«До цих авторів я відношу і себе теж, і не боюся про це говорити», - зазначив С.ТІГІПКО.

Довідка УНІАН. 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення накласти вето на Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував ВР зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв в новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ 3 грудня підписав Податковий кодекс України, прийнятий Верховною Радою з урахуванням внесених главою держави пропозицій.