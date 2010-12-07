Наливайченко розказав, коли в СБУ знищили досьє на Могилевича

Досьє на Семена МОГИЛЕВИЧА було знищено у Службі безпеки України у 2005 році, коли відомством керував Олександр ТУРЧИНОВ.

Таку інформацію в інтерв’ю виданню «Главред» підтвердив екс-голова СБУ, голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«В кінці травня 2006 року Президент ЮЩЕНКО, перевівши мене в СБУ, одразу поставив завдання з’ясувати і доповісти про зв’язки МОГИЛЕВИЧА в українському політикумі і бізнесі. Підтверджую, що всі документи, які стосувалися виведення з бюджету України мільярдних коштів за тіньовими схемами, у яких брали участь злочинні угруповання, до яких причетний МОГИЛЕВИЧ, та ЄЕСУ з української сторони, були знищені ще у 2005 році», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На уточнююче запитання журналіста про те, чи це було здійснено за керівництва О.ТУРЧИНОВА, він відповів ствердно.

Водночас В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що досьє вдалося відновити на 70%.

«До кінця 2008 року я особисто відповідав за співпрацю СБУ з різними іноземними спецслужбами, результатом якої стало відновлення на 70% документів у так званій справі МОГИЛЕВИЧА», - сказав екс-голова Служби безпеки.

Він також повідомив, що особисто давав вказівку затримати С.МОГИЛЕВИЧА у разі перетину ним українського кордону.

«Наші іноземні партнери теж були готові до таких дій. Ми цілком розуміли, що ключовим елементом у разі його затримання було б з’ясування додаткових обставин кримінальних оборудок у газовій сфері, до яких були причетні українські урядовці. Він становив неоціненне джерело інформації. Я впевнений, що це розуміли і в Росії, де зрештою МОГИЛЕВИЧ і був заарештований», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Крім того, під час роботи з відновлення цієї справи ми зуміли запобігти створенню керівництвом уряду в кінці 2008 року підконтрольного собі газового посередника у одному з кантонів Швейцарії», - додав екс-голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН, у доповіді за квітень 2006 року посла США в Україні за підсумками його зустрічі з на той час міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, яка опублікована на Wikileaks і сайті "Русский репортер", йдеться, що Ю.ЛУЦЕНКО у 2006 році одержував доручення від Генеральної прокуратури заарештувати найближчих соратників лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО – О.ТУРЧИНОВА і Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА в рамках розслідування справи зі знищення в СБУ «справи МОГИЛЕВИЧА».

«Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив послові 14 квітня, що генеральний прокурор наказав йому заарештувати важливих політиків з Блоку Юлії Тимошенко Олександра ТУРЧИНОВА і Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА за нелегальне знищення документів Служби безпеки України, що стосувалися січневого газового договору з Росією і справи Семена МОГИЛЕВИЧА, постаті, пов`язаної з організованою злочинністю», - зазначається в документах.