Мартинюк: опозиція працює на послаблення позицій України в світі

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК вважає, що опозиція має працювати ефективніше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.МАРТИНЮКА, про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Естонської Республіки Урмасом ПАЕТОМ, відповідаючи на його запитання щодо ролі опозиції в нових реаліях.

На думку А.МАРТИНЮКА, політичні сили, що вважають себе опозиційними, “працюють на послаблення позицій Українського держави на міжнародному рівні, замість того, щоб працювати на розбудову країни всередині”.

Він вважає, опозиційні сили “продовжують президентську кампанію, котра завершилася майже рік тому, намагаються отримати реванш, а при цьому не мають політичної ідеологічної основи”.

За словами першого віце-спікера, “яскравим прикладом деструктивної роботи опозиції є блокування нею роботи Верховної Ради саме у дні, коли сама же формує порядок денний роботи парламенту”.

А МАРТИНЮК наголосив, що політичні партії, які у 2004 році отримали величезний кредит довіри українського народу, втратили його, і приходять нові політичні сили. Він вважає, що ці політичні сили мають шанс бути обраними до парламенту в результаті наступних парламентських виборів.

А.МАРТИНЮК підкреслив, що Україна повернулася до президентської форми правління. За його словами, це консолідує гілки влади, на відміну від часів, коли Україна жила за нормами політичної реформи 2004 року, що “дестабілізувала політичне життя країни на довгі роки”. Перший віце-спікер зазначив, що після минулих президентських виборів ситуація докорінно змінилася. За його словами, після скасування політреформи Президент України “має повноваження більш вагомі, він формує виконавчу владу”.

“За всю історію незалежності України жоден Президент не мав такої взаємодії з парламентом, як діючий. В Україні врешті-решт встановлюється політична стабільність”, - додав А.МАРТИНЮК.