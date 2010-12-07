Янукович зробив подання на призначення Цушка головою АМК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує парламенту надати згоду на призначення Василя ЦУШКА головою Антимонопольного комітету України

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Таке подання було направлене у відповідності до першої частини п.24 статті 85 Конституції.

Глава держави уповноважив народного депутата України, Представника Президента України у Верховній Раді України Юрія МІРОШНИЧЕНКА представляти це подання у парламенті.

Як повідомлялося, В.ЦУШКО є міністром економіки України.

Олексія КОСТУСЕВА, який очолює АМК, було обрано мером Одеси, і він прийняв рішення залишити посаду голови комітету.