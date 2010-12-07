Тимошенко: я не боюся репресій

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що влада продовжує її кримінальне переслідування, використовуючи результати “нібито міжнародного аудиту діяльності очолюваного нею уряду”.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, таким чином вона прокоментувала заяву міністра фінансів України Федора ЯРОШЕНКА про передачу до Генеральної прокуратури України матеріалів міжнародного аудиту її уряду.

"На жаль, люди, які прийшли сьогодні до влади, забирають у людей останнє і передають це тіньовим кланам. Я протистояла цьому і завжди буду протистояти. Тому сьогодні намагаються зі мною розібратися, як завжди, порушуючи необгрунтовані кримінальні справи. Я не боюсь всіх цих репресій і буду боротися за Україну, за права людей всіма можливими силами", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" переконана, що сьогоднішні події в Україні свідчать про боротьбу за обрання шляху майбутнього розвитку країни. "Сьогодні іде боротьба за те, якою буде Україна. Вона буде цивілізованою, європейською, демократичною державою, де захищені права і свободи людей, чи вона буде корумпованою державою, яка буде знаходитись на узбіччі світової цивілізації, де знедолені люди, які позбавлені прав на існування", - вважає вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 грудня, міністр фінансів України Ф.ЯРОШЕНКО заявив, що Міністерство фінансів передало до Генеральної прокуратури і Верховної Ради матеріали міжнародного аудиту діяльності уряду Ю.ТИМОШЕНКО за період 2008-2009 років.