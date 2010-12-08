Полетіти на Волинь Януковичу завадила погода

09:00, 08 грудня 2010
Політика
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Заходи відбудуться без Президента

Скасовано сьогоднішню робочу поїздку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Волинську область через складні погодні умови.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Президента.

Водночас, заплановані за участю глави держави заходи, зокрема, відкриття блоку «Б» Волинської обласної клінічної лікарні, вручення інвалідам Великої Вітчизняної війни ключів від автомобілів та засідання регіонального Комітету з економічних реформ, відбудуться під головуванням керівництва області.

 

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