Полетіти на Волинь Януковичу завадила погода
09:00, 08 грудня 2010Політика
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Заходи відбудуться без Президента
Скасовано сьогоднішню робочу поїздку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Волинську область через складні погодні умови.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Президента.
Водночас, заплановані за участю глави держави заходи, зокрема, відкриття блоку «Б» Волинської обласної клінічної лікарні, вручення інвалідам Великої Вітчизняної війни ключів від автомобілів та засідання регіонального Комітету з економічних реформ, відбудуться під головуванням керівництва області.
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