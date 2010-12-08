Герман каже, що Янукович не боїться Wikileaks

Президенту Віктору Януковичу не страшний витік інформації, бо в нього немає подвійних стандартів, заявила заступник глави Адміністрації президента Ганна Герман.

Про це вона заявила виданню "ЛігаБізнесІнформ", коментуючи скандал, викликаний витоком секретної переписки між посольствами США по усьому світі й Держдепартаментом Штатів.

Так, на запитання, чи вплине витік на відносини України й США, Герман сказала: "Я не думаю. Світ стає прозорим. Світ стає відкритим. США - країна, яка говорила про це більше за всіх".

При цьому Герман підкреслила, що нинішнє керівництво країни не боїться якихось даних, якими може володіти скандальний ресурс.

"Те, що говорять представники нинішньої влади в розмовах тет-а-тет, не відрізняється від офіційної позиції нашої держави й тих людей, які при владі. У президента немає роздвоєння особистості", - завила вона.

"Так само й мої колеги з адміністрації. У нас є позиція - ми її говоримо як у приватних, так і в офіційних розмовах. У нас немає подвійних стандартів", - зазначила заступник глави Адміністрації президента.

При цьому вона додала, "якщо немає подвійних стандартів, то й нема чого боятися, а якщо нема чого боятися, то й не потрібно тривожитися про те, що щось може спливти".

"Бояться ті, у кого подвійні стандарти. Нинішній владі боятися нема чого", - наголосила Герман.

"Інша річ, що можуть розкритися деякі деталі періоду "помаранчевої" влади - це інша справа, але це вже не наші проблеми", - додала вона.

Раніше нардеп Тарас Чорновіл заявляв, що витік даних про листування між посольствами США і Держдепартаментом може cкомпрометувати Віктора Януковича.

Як відомо, cайт "Wikileaks" оприлюднив десятки тисяч конфіденційних американських дипломатичних депеш про ситуацію й внутрішні справи багатьох країн. Серед іншого, спливли й звіти послів США в Україні різних періодів про ситуацію в країні й дії політичних лідерів та впливових персон.

Напередодні засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа заарештували у Великій Британії.

Gazeta.ua