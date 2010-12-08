Яценюк вважає, що після пенсійної реформи до пенсії буде не дожити

Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що підготовлювана урядом пенсійна реформа - це лише виконання зобов`язань перед Міжнародним валютним фондом для отримання кредиту.

Пенсійна реформа не може зводитися до підвищення віку виходу на пенсію, наповнити Пенсійний фонд можна лише шляхом створення робочих місць та збільшення його доходів від реального сектора економіки, заявив він сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

Відповідаючи на запитання стосовно планів влади щодо пенсійної реформи, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Вони вже показали першу «якісну» реформу - Податковий кодекс. Результат - вето Президента».

За словами лідера партії, та пенсійна реформа, яку пропонує нинішня влада, реформою не є: «Закон, який буде внесено до парламенту - про підвищення пенсійного віку, - не що інше як виконання зобов`язань України перед МВФ щодо залучення кредиту розміром 15 млрд. доларів. Згідно з листом-зобов`язанням, підписаним прем`єром, Президентом та іншими «дійовими особами», Україна зобов`язана підняти пенсійний вік. Причому, за моїми даними, у робочій групі із розробки так званої пенсійної реформи йде дискусія про те, щоб піднімати пенсійний вік не лише для жінок до 60 років, а й для чоловіків до 65».

«У зв`язку з цим хочу нагадати статистику: середня тривалість життя чоловіків в Україні - 62 роки. Тому вирішення пенсійної проблеми шляхом того, що до пенсії багато хто не доживе, напевно, для уряду добре, але чи добре це для українців?», - запитав він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що підвищення пенсійного віку в країні жодним чином не вирішує проблему наповнення Пенсійного фонду: «Це тимчасовий захід, який відтягне питання банкрутства Пенсійного фонду максимум на 2-3 роки».

Лідер «Фронту Змін» переконаний, що пенсійна реформа буде ефективною лише в тому разі, якщо наповнення Пенсійного фонду відбуватиметься за рахунок створення робочих місць у країні. Він навів досвід Нідерландів і Німеччини, які спочатку пішли шляхом підвищення пенсійного віку, однак незабаром зрозуміли, що це ні до чого не приводить. «Якщо не створювати робочі місця, не збільшувати доходи Пенсійного фонду від реального сектора економіки, це не вирішує ні проблему банкрутства фонду, ні проблему збільшення пенсій», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.