Глава МЗС Росії знайшов у Wikileaks привід для антиамериканської риторики

Інформація Wikileaks породила запитання щодо щирості НАТО у співпраці з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ сказав після засідання Ради міністрів закордонних справ СНД сьогодні у Москві.

Він відзначив, що у МЗС РФ читають окремі публікації на сайті Wikileaks, оскільки через величезний масив все прочитати неможливо.

«Я до цього ставлюся філософськи – читати цікаво, зокрема, що пишуть посли для того, щоб забезпечити інформаційний потік до своєї столиці, однак у ряді випадків виникають серйозні запитання. Зокрема, у ситуації з розсекреченням або витоком матеріалів, які свідчать про планування військових дій країнами НАТО для відбиття російського нападу на країни Прибалтики», - сказав С.ЛАВРОВ.

За його словами, в Росії звернули особливу увагу на цю інформацію, і насамперед через дві причини.

С.ЛАВРОВ відзначив, що, судячи з інформації Wikileaks, ці плани стали розроблятися у грудні минулого року – коли сторони провели перше після тривалої перерви засідання міністрів закордонних справ Ради Росія-НАТО, на якому було ухвалено рішення відновити роботу між Росією і Альянсом після паузи в результаті подій на Кавказі.

«Тобто, однією рукою НАТО на рівні міністрів домовлялося з нами про розробку важливих документів, які націлені на спільне партнерство, а іншою приймало за нашою спиною рішення, що від нас треба захищатися», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він також відзначив, що, судячи з усього, схвалені ці плани були на саміті Альянсу в Лісабоні, де також відбувся саміт Росія-НАТО. С.ЛАВРОВ нагадав, що тоді були схвалені документи, згідно з якими сторони розглядають одна одну як партнери і не бачать загроз.

«Як мінімум, виникає запитання: коли ж натовці були щирими: коли відкрито домовляються з нами про розвиток партнерства або коли в закритому режимі вирішують між собою трохи інші речі. Ці запитання ми поставили і чекаємо на них відповіді», - підкреслив С.ЛАВРОВ.