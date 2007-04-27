Розмови про імпічмент – блеф

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН заявляє, що «жодних підстав для імпічменту Президента немає, це чистої води політичний блеф». Про це йдеться в коментарі І.ПУКШИНА, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента України.

За словами заступника глави Секретаріату, «останні кілька днів політики з урядово-парламентського табору намагаються поширити у суспільній свідомості тезу про можливе усунення з посади Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Ймовірно, у такий спосіб сили, які вперто не бажають іти на позачергові парламентські вибори, хочуть підштовхнути главу держави до скасування свого рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради п’ятого скликання. Розцінюю це як дріб’язковий, примітивний шантаж. Усілякі заяви про імпічмент позбавлені підстав, правового підґрунтя і здорового глузду».

Він вказав, що автори подібних гучних висловлювань розписуються у власному юридичному безсиллі. «Для початку цим діячам варто почитати Конституцію, де чистісінькою українською мовою викладено підстави для усунення глави держави від виконання обов’язків. Там ідеться, зокрема, про те, що Президент має вчинити державну зраду або інший злочин. Проте нічого не сказано, у чому полягають ці злочинні діяння. Кримінальний кодекс дає відповідні визначення, але вони зовсім не стосуються розпуску парламенту», – роз’яснив І.ПУКШИН. Він також звернув увагу, що згідно з визначенням Конституційного Суду, Президент не може бути притягненим до відповідальності згідно з кримінальним законодавством.

Заступник глави Секретаріату відзначив, що на сьогодні не прийняті закони, які б регламентували процедуру імпічменту, діяльність спеціальних слідчих комісій, спецпрокурорів і спецслідчих. «Усі дії з усунення Віктора ЮЩЕНКА з посади втіляться, максимум, у газетні заголовки, а балаканина на тему імпічменту – лише сміливі мрії, не більше», – сказав І.ПУКШИН.

Він підкреслив, що, згідно з президентським Указом, Верховна Рада України п’ятого скликання припинила свою діяльність як законодавчий орган. Це також означає і припинення повноважень керівництва парламенту – голови та його заступників. Верховна Рада вже не може приймати закони, постанови й інші нормативні документи. Водночас, як наголосив І.ПУКШИН, у разі ухвалення рішення про початок процедури імпічменту особа, яка підпише цей документ, наражається на кримінальну відповідальність за самовільне присвоєння владних повноважень. «Це – чітка норма законодавства, яка має вберегти політиків від таких безвідповідальних і ризикованих кроків», – наголосив І.ПУКШИН.