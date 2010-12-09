Хакери на кілька годин заблокували сайт уряду Швеції

Хакерам вдалося на декілька годин заблокувати сайт уряду Швеції. Про це повідомляє "Эхо Москвы".

Таким чином хакери висловлюють протест проти заходів, які вживаються урядами і фінансовими компаніями проти порталу WikiLeaks. За деякими даними, зараз в світовому інтернеті кібер-атаки проводять близько 5 тисяч хакерів.

Як повідомляв УНІАН, засновник скандально відомого сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж арештований у Великобританії. Стокгольмський суд ще в листопаді схвалив запит прокуратури про взяття під варту 39-річного австралійця, обвинуваченого в Швеції в згвалтуванні і сексуальних домаганнях, а 20 листопада Інтерпол (за запитом шведської прокуратури) розповсюдив серед всіх 188 країн-учасниць організації "червоне повідомлання"на ім`я Ассанжа, що рівнозначно занесенню його в список найбільш розшукуваних осіб.