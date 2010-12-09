Янукович пояснив, чому в Україні 19 років не було реформ

Вперше за 19 років в Україні склалася політична ситуація для створення ефективної і некорумпованої системи органів державної влади, заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час засідання Комітету з економічних реформ, яке проходить зараз у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, він наголосив: «Я вже неодноразово про це казав і ще раз хочу сказати: не може далі країна жити в такому стані. І ми з вами об’єдналися заради того, щоб змінити цей стан, впорядкувати систему державного управління, яка повинна бути набагато ефективнішою, подолати корупцію в органах державного управління, створити систему ефективного державного управління, яка б відповідала тим програмам, які ми 19 років декларували».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, за 19 років в Україні реформи не вдалося втілити в життя. «Не тому, що ми не хотіли, а тому, що цьому перешкоджала політична ситуація. Тому що боротьба за владу, боротьба політична, виходила на перше місце і не давала починати реформи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він закликав присутніх на засіданні високопосадовців «зробити черговий крок разом у майбутнє для створення ефективної системи державної влади».

«Поборемося з корупцією за рахунок дерегуляції, через адміністративну реформу оптимізуємо державні фінанси, які ми витрачаємо на утримання наших міністерств, відомств. Ну, а на черзі у нас будуть і місцеві адміністрації. Про це ми ще поговоримо», - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.

У виступі Президента не містилось конкретних ініціатив, рішень та заходів щодо реформування органів державної влади, зокрема, в питаннях ліквідації чи об’єднання тих або інших міністерств і відомств.

Ці питання учасники засідання продовжили обговорювати у закритому режимі.