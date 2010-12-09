Партія Тимошенко змінила «прописку»

Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» надіслало у Міністерство юстиції офіційне повідомлення про зміну місцезнаходження головного партійного офісу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, бульвару Лесі Українки, 26 партія переїхала на вулицю Турівську, 15 у Києві.

Міністерство юстиції взяло до відома інформацію про зміну місцезнаходження об‘єднання та внесло зміни до Реєстру політичних партій України. Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Як відомо, відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні», партії повинні інформувати Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їхньої адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

ВО «Батьківщина» було зареєстроване у Міністерстві юстиції 16 вересня 1999 року та внесене до Реєстру політичних партій під №57.