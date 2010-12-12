Фотографу "Известий" зламали ключицю під час розгону мітингу

Під час сьогоднішнього мітингу на Пушкінській площі в Москві фотографові газети "Известия" Анатолію Жданову зламали ключицю. Про це він сам повідомив Ленте.ру.

Інцидент стався, коли дозволений московською владою мітинг, учасники якого вимагали відставки уряду РФ, закінчувався, і учасники акції почали розходитися. За словами Жданова, незважаючи на те, що мітинг носив мирний характер, на виході присутніх чекав ОМОН.

"Вони почали розкидати людей, вихоплювати їх і затримувати. Я знімав те, що відбувається, і тут мене вдарили чимось важким - я не розгледів, чим саме - в спину, в район плеча. Наступної секунди мене штовхнули; я сторчма полетів з півтораметрового парапету", - заявив Жданов. Він припустив, що його зачепив один з бійців ОМОНу, ввірвавшись у натовп.

"Я падав і спочатку виставив руку, а в останню мить прибрав її, щоб врятувати камеру. Тож я приземлився на плече і зламав ключицю в двох місцях", - розповів фотограф. Він додав, що йому буде потрібна дорога операція.