Чечетов: авторитет Януковича в ПР непорушний

Авторитет президента Віктора Януковича в Партії регіонів непорушний.

Про це заявив депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов в ефірі програми "Чорне і біле" на телеканалі ТВі.

"Є лідер держави, є лідер партії. На сьогоднішній день лідер партії Микола Янович Азаров, але в той же час авторитет Віктора Федоровича в партії непорушний", - сказав депутат.

За словами Чечетова, всі рішення в партії приймаються після цілого циклу обговорень.

"Може здатися, що, даючи відмашку в Раді, рішення приймаю я. Але це не так. Є експерти, аналітики працюють... З експертами знаходимо консенсус, і депутати підключаються, потім на раді фракції приймаються рішення, потім координуємо з адміністрацією президента, з Кабміном, і виходимо на єдину позицію з усіх 100 питань на тиждень", - розповів Чечетов.

Українська правда