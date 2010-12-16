Круглий стіл: «Діалог між владою та конфесіями в контексті європейської системи цінностей»

У понеділок, 20 грудня, у Києві Фонд Конрада Аденауера, Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій та Інститут Релігійної Свободи проводитимуть круглий стіл на тему: «Діалог між владою та конфесіями в контексті європейської системи цінностей».

Як повідомили УНІАН у Представництві Фонду Конрада Аденауера в Україні, захід відбудеться у залі презентацій «Українського дому» (5-й поверх). Початок реєстрації - о 8.30, початок заходу - о 9.15.

У роботі круглого столу візьмуть участь представники різних релігійних конфесій України, посадовці Адміністрації Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, представники громадських організацій, молоді політики та науковці.

Із вступними доповідями на заході виступлять (у хронологічному порядку): керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ, заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН, представник Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, відповідальний за зовнішні зв‘язки Римсько-католицької церкви України Маркіян ТРОФИМ‘ЯК, Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Любомир (ГУЗАР), архієпископ Білоцерківський і Богуславський, керуючий справами Української православної церкви (Московського патріархату) МИТРОФАН, єпископ Васильківський, секретар Священного Синоду Української православної церкви (Київського патріархату) Євстратій (ЗОРЯ).

Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні запрошує всіх бажаючих взяти участь у круглому столі.

Реєстрація здійснюється до 12.00 17 грудня за телефоном: +38 044 496-36-08 або еmail: e.bogodistov@adenauer.kiev.ua, координатор проектів представництва Євген БОГОДІСТОВ.